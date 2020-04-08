Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве упрощен порядок выплат безработным
В Москве упростили порядок выплат для тех, кто недавно потерял работу в связи с ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.Московский Комсомолецвчера в 10:52
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Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева
Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Энергетика
Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще
Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Футбол
Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты
Четыре футболиста «Крыльев Советов» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Трамп заявил о сокращении добычи нефти США
Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля
На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Общество
Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч
Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
Школьники могут досрочно завершить учебный год
"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
Два новых случая коронавируса подтвердили в Челябинской области
Новосибирская лаборатория 9 апреля подтвердила два новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области, общее число подтверждённых случаев достигло 34, сообщают в региональном правительстве.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Малышку новоиспеченная мама показывать не стала, но призналась, что час иск наступил неожиданно.
Здоровье
Шведские больницы отказались от испытаний хлорохина
Медцентры в Швеции приняли решение отказаться от клинических испытаний многообещающего лекарства от малярии хлорохина, предназначенного для пациентов с коронавирусом.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Авто
Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности
В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.