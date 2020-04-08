Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве упрощен порядок выплат безработным

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В Москве упростили порядок выплат для тех, кто недавно потерял работу в связи с ситуацией с коронавирусом.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте
 сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.
Московский Комсомолецвчера в 10:52

Подробнее о событии

В Москве упрощен порядок выплат безработным

Москва 2402:45

Москва ввела новый порядок выплат безработным

Вечерняя Москва03:12

В Москве упрощен порядок выплат безработным

Российская газета02:55

В Москве упрощен порядок выплат безработным

Интерфакс - Россия02:52

В Москве упрощен порядок выплат безработным

Интерфакс02:51

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы неделивчера в 10:46

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москвавчера в 10:30
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Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Общество

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева

Два дома и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов были арестованы в прошлом году из-за подозрения, что они были приобретены на преступные доходы бывшего мужа дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой.
Эхо Москвы 07:30
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Энергетика

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Lenta.ru 07:20
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Футбол

Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты

Четыре футболиста «Крыльев Советов» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Metaratings 04:45
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
ТАСС 07:21
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Трамп заявил о сокращении добычи нефти США

Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+.
Долг.рф 01:31
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Здоровье

Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля

На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Вечерний курьер 03:19
Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Общество

Два новых случая коронавируса подтвердили в Челябинской области

Новосибирская лаборатория 9 апреля подтвердила два новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области, общее число подтверждённых случаев достигло 34, сообщают в региональном правительстве.
АиФ Челябинск 05:31
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Малышку новоиспеченная мама показывать не стала, но призналась, что час иск наступил неожиданно.
StarHit.ru 06:59
Здоровье

Шведские больницы отказались от испытаний хлорохина

Медцентры в Швеции приняли решение отказаться от клинических испытаний многообещающего лекарства от малярии хлорохина, предназначенного для пациентов с коронавирусом.
MedikForum.ru вчера в 07:25
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru вчера в 05:25
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в Минздраве региона.
РИА Новости 04:57
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