Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБезработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. Он отметил, что назначенная сумма выплат составит 19,5 тыс. рублей.
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