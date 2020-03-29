Коронавирус
Газета.RuБезработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. Он отметил, что назначенная сумма выплат составит 19,5 тыс. рублей.
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Общество
Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
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Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Музыка
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Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
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Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
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Общество
Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж
Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
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Врачи-инфекционисты массово увольняются в Ростовской области
Коллектив инфекционного отделения центральной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области написал заявления на увольнение.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
В Марий Эл два человека заболели коронавирусом
В Марий Эл подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первые два случая заболевания COVID-19 выявлены в Йошкар-Оле.
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего
Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.