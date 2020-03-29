Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. Он отметил, что назначенная сумма выплат составит 19,5 тыс. рублей.

Общество Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

Происшествия На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Армия и оружие В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом В России семь полигонов в Западном и Центральном военных округах готовятся к проведению военных спецучений по локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны распространением вирусных инфекций, пишет «Коммерсантъ».

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Путешествия Отели в Сочи начали выселять туристов Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.

Общество Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.

Общество В Марий Эл два человека заболели коронавирусом В Марий Эл подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первые два случая заболевания COVID-19 выявлены в Йошкар-Оле.

Экономика Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.