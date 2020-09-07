Коронавирус
ИзвестияВ Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.
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с чего всё началось
Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.ТАССвчера в 01:54
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Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово
Говорит Москвавчера в 08:14
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Происшествия
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
РИА Новости 09:14
Общество
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Кibris.
Интерфакс 10:37
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года
Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.
РБК 10:37
Футбол
Кокорин вернулся в общую группу «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Российский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин тренировался в общей группе перед дерби со столичным ЦСКА.
Mockva.ru 08:09
Происшествия
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
В ряде кавказских интернет-пабликов появилось видео, на котором обнаженный молодой человек стоит на коленях и признается, что является администратором Telegram-канала 1ADAT.
Коммерсантъ 08:26
Политика
В Белоруссии пропала еще одна соратница Светланы Тихановской
С еще одной из соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была потеряна связь, 8 сентября сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на источник в штабе оппозиционного политика.
ИА Красная Весна 10:27
Здоровье
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Сочи, Краснодарский край, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров.
REGNUM вчера в 08:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Реала» Регилоном
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником мадридского "Реала" Серхио Регилоном.
Газета.Ru 10:46
Технологии
Apple откроет свой первый плавучий магазин 10 сентября в Сингапуре
Компания Apple объявила о планах открыть через пару дней, 10 сентября, в Сингапуре свой первый магазин на воде.
3DNews 06:22
Общество
Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн
Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин рассказал газете "Московский комсомолец", что получил травмы во время отдыха в Турции.
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика
Россию похвалили за подготовленность к кризису
Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами.
Lenta.ru 06:27
Общество
В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка
По 15000 рублей на каждого ребенка получат российские семьи, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:42
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель впервые с 25 июня
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,17%, до $39,78 за баррель по состоянию на 16:55 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 10:01
Кино
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
В течение двух дней фильму удалось собрать 191,4 млн рублей. На больших экранах фильм появился третьего сентября.
Evo-rus.com 09:44
Политика
Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на своем посту
Минск, 8 сентября 2020, 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на занимаемом им посту.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Актриса из «Ворониных» объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Актриса Анна Фроловцева рассказала, почему не смогла прийти на прощание с Борисом Клюевым.
РИА Новости 08:02
Общество
Собянин высказался об ограничениях во время второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает второй волны коронавируса в столице, однако надеется, что ее удастся пройти без введения ограничений.
Lenta.ru 10:51
Театры
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Подчеркивается, что у Матвеева сегодня новые планы, в связи с чем он больше не сможет появляться в труппе театра.
Evo-rus.com 01:39
Театры
Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета
Агентство Москва 05:23
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Дочь актрисы вышла замуж за своего возлюбленного, 27-летнего Никиту, с которым встречалась до брака около 2-х лет.
CT news вчера в 07:43
Общество
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.
REGNUM 07:56
Политика
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК 09:35
Политика
СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.
РБК 09:54
Здоровье
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета 00:17
Общество
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Московском финансовом форуме рассказал о действиях столичных властей в случае роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Здоровье
В поликлинике Сургута в 5 раз увеличилось число вызовов врачей на дом
Накануне в первую поликлинику за сутки поступила тысяча вызовов от жителей города.
СургутИнформТВ 09:35
Футбол
Гол Гайча на 90-й минуте принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
Встреча, прошедшая во вторник, 8 сентября, на «ВЭБ Арене» в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил Адольфо Гайч.
Sport24.ru 10:47
Происшествия
Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы
Москва, 8 сентября 2020, 14:51 — REGNUM Приговорённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова увезли из здания Пресненского районного суда Москвы в СИЗО, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:51
Политика
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости 10:18