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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБезработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин
Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи.
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