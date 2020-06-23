Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи.

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Политика Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 436

Здоровье Салют в День независимости США в городе Тусон отложили из-за всплеска коронавируса Власти американского города Тусон (штат Аризона) отложили на более поздний срок традиционный салют по случаю Дня независимости США 4 июля.

Общество В европейской части России ожидается аномальная жара С 26 июня в западной половине европейской части России ожидается аномальная жара, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. 476

Наука В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33. 88

Происшествия В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку. 284

Здоровье В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства. 1

Футбол Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб. 2

Происшествия В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате стихийного бедствия. 10

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 4

Общество В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник. 9

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 1,8K

Общество Президент предложил льготную ипотеку для квартир подороже Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу. 167

Гаджеты OnePlus разрабатывает новую линейку недорогих смартфонов Разработкой новых смартфонов занимается группа креативных и увлеченных экспертов OnePlus под руководством Пола Ю. Этот человек собирает флагманы упомянутого бренда на протяжении пяти лет.

Общество В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». 35

Политика Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики. 31

Наука Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера. 15