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Без работы остались более полутысячи сотрудников завода IKEA в Ленобласти

Оставшиеся на фабрике в Тихвине сотрудники – чуть более 500 человек (около 50% от прежней численности) будут работать по специальному графику — неделя через неделю.
Невские Новости
В результате чего, 152 человек из числа уволенных встали на учет в Тихвинский филиал Биржи труда, а 500 человек продолжают свою работу на производстве.
Petrograd
Уволенным сотрудникам оказывает помощь служба занятости.
Petrograd
4 марта IKEA закрыла магазины в России из-за начала боевых действий на Украине и западных санкций, которые привели к логистическим проблемам.
РБК

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Без работы остались более полутысячи сотрудников завода IKEA в Ленобласти
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