Общество
РБКБезруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова
Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс 06:09
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Армия и оружие
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
РИА Новости 11:34
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Общество
ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД
В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.
Фонтанка.Ру 12:45
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС 11:22
Авто
Для Японии представлена новая Toyota Corolla
Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.
ГЛАС.RU 07:34
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.
Популярная механика 05:05
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera 09:07
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Политика
Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге
Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09