Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

Происшествия ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

Энергетика Мировые цены на нефть снизились более чем на 5% 16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Армия и оружие США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Общество ГИБДД хочет вписать электросамокаты и моноколеса в ПДД В России в геометрической прогрессии растет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих электронных устройств передвижения.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Шоу-бизнес Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Армия и оружие Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Авто Для Японии представлена новая Toyota Corolla Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.

Политика Суд арестовал один из основных активов Порошенко Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Армия и оружие Началась сборка первого бомбардировщика В-21 Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.

Гаджеты В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.