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Безсонов: Территория ДНР может быть освобождена до конца августа

Территория ДНР будет освобождена от ВСУ до конца августа, полагает первый заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов.
Российская газета
"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - уточнил Безсонов.
Комсомольская правда
Как писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР) 3 июля 2022 года.
Комсомольская правда
В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

В Мининформации ДНР допустили, что республику освободят от ВСУ до конца августа
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