В среду сыграли сразу 16 матчей 1/16 финала Кубка России-2019/20: собрали все разочарования, отметили героев и поняли, что в этом розыгрыше нас ждет подарок.

Безумный день Кубка России: вот все, что вы упустили

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Экономика Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.

Армия и оружие В США считают, что СДС примут участие в конституционном комитете САР Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает, что «Сирийские демократические силы» примут участие в конституционном комитете САР, передаёт РИА Новости.

Общество Названы приносящие богатство детские имена Элитный магазин детской одежды HushHush составил список детских имен, которые могут принести ребенку успех.

Общество В МЧС рассказали об уголовном наказании за курение на балконах Уголовная ответственность наступает в тот момент, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.

Политика Соловьев высказался по поводу новых американских санкций против РФ Ранее США расширили антироссийские санкции Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал введение Соединенными Штатами очередных ограничений в отношении России.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Экономика Три региона Дальнего Востока получат миллиард рублей «Поддержим центры экономического роста, которые действуют в трёх регионах Дальнего Востока — это Бурятия, Забайкальский край, Амурская область», — сказал глава правительства.

Политика Главы МИД России и Грузии встретились впервые за 11 лет При поддержке представителей Швейцарии «на полях» 74-й-Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября состоялась встреча министра иностранных дел России Сергей Лаврова и его коллеги из Грузии Давида Залкалиани.

Экономика Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.

Политика Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.

Экономика Убытки кузбасских угольщиков резко выросли Просроченная кредиторская задолженность угольщиков, по данным на 1 июля 2019 года, составила 80,3 млрд рублей.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Путешествия Эр-Рияд выдаст первую туристическую визу О начале выдачи Саудовской Аравией туристических виз иностранцам сообщает 27 сентября Reuters.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.

Киберспорт Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam 1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.

Авто Jaguar Land Rover остановит производство в Британии из-за Brexit Гендиректор Jaguar Land Rover (JLR) Ральф Спет заявил, что концерн остановит производство на четырех заводах в Великобритании в первую неделю ноября, чтобы смягчить последствия сбоя поставок комплектующих после выхода страны из ЕС.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США.

Политика Госкомпания Польши назвала ограничение «Газпрома» по Opal спасением Спасением для Польши назвал Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазову польскую госкомпанию PGNIG, ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, сообщает Biznesalert.pl.