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Интерфакс
Интерфакс

«Би-Би-Си» сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

На съемочную группу "Би-би-си" в Минске во время протестных акций во вторник напали представители силовых структур, сообщается на сайте британской телерадиовещательной корпорации.В источнике
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ТАСС

В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ТАСС20:13
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
Интерфакс

«Би-Би-Си» сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

Интерфакс17:14
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
REGNUM

В Минске совершено нападение на съёмочную группу «Русской службы Би-би-си»

REGNUMвчера в 16:23

На Украине ухудшили прогноз падения ВВП страны в нынешнем году

Киев, 11 августа 2020, 10:20 — REGNUM Экономика Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, падение в нынешнем году составит ориентировочно 6%, говорится в консенсус-прогнозе министерства экономики страны.
REGNUMвчера в 03:20
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Трамп оценил вклад РФ и Саудовской Аравии в спасение энергетики США

Вашингтон, 12 августа 2020, 05:58 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия, которые снизили объемы мировой нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки, помогли спасти энергетику США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM22:58

Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
Интерфакс - Россия20:47
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