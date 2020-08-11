«Би-Би-Си» сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске
Смотрите также
Дочери Путина сделали укол вакцины от коронавируса
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Полиция допросила мужа Легкоступовой
В Польше признали добычу сланцевого газа в стране неэффективной
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева познакомили своих дочерей
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Трамп назвал причины, по которым он не склонен верить разведке США
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200
Подразделения силовых структур покинули Минск
«Рубин» назвал судью Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Кинокритиками составлен список фильмов со сценами реального секса
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Подразделения силовых структур покинули Минск
«Рубин» назвал судью Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
На съемочную группу "Би-би-си" в Минске во время протестных акций во вторник напали представители силовых структур, сообщается на сайте британской телерадиовещательной корпорации.В источнике
Подробнее о событии