с чего всё началось

Десятки россиянок с детьми пропали после массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии. В настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 женщин, которые были задержаны за связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), пишет "Би-би-си".

«Би-би-си» сообщила об пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

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