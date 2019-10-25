Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru«Би-би-си» сообщила об пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Десятки россиянок с детьми пропали после массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии. В настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 женщин, которые были задержаны за связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), пишет "Би-би-си".
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с чего всё началось
В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си
».
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