Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкинул в мусорную корзину письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Собеседники уточнили, что Эрдоган «категорически отверг» содержание документа.

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Происшествия В Калининграде пойдут под суд вербовщики террористов Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, младший из обвиняемых - приверженец радикальных течений ислама, поддерживающий участников "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации), в Калининградской области настойчиво убеждал своего 19-летнего соотечественника присоединиться к этой организации.

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Происшествия Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.

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Политика МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

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