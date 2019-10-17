Политика
РБКБи-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкинул в мусорную корзину письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Собеседники уточнили, что Эрдоган «категорически отверг» содержание документа.
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Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:48
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