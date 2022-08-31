Будьте в Плюсе

«Би-би-си»: в Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанция

В Великобритании запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию.
Lenta.ru
Электростанция расположена в 90 километрах к востоку от побережья английского графства Восточный райдинг Йоркшира.
Lenta.ru
Дело в том, что в 2023 году планируют ввести в строй энергоустановку Dogger Bank в Северном море, которая сможет обеспечить электричеством шесть миллионов домов.
Lenta.ru
По состоянию на 2021 год возобновляемые источники обеспечивали порядка 40% энергии в королевстве.
ТАСС

Подробнее о событии

В Великобритании заработала крупнейшая в мире ветряная электростанция
ТУТ НЬЮС11:01
«Би-би-си»: в Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанция
Lenta.ru10:17
СМИ: крупнейшая в мире морская ветряная электростанция начала работать в Великобритании
ТАСС08:43
Показать все источники

Интересное

Песков рассказал об обмане телефонными мошенниками его дочери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонные мошенники в прошлом году похитили деньги с банковских карт его дочери.
Известия05:18

Telegram-каналы сообщили о попытке трех батальонов ВСУ перейти в наступление в Херсоне

Попытку пройти в сторону Херсона предпринимают не менее трех батальонов ВСУ.
Газета.Ru10:18

Жозеп Боррель: страны ЕС приостановят соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге.
Lenta.ru10:56

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября в колонном зале Дома союзов

Источник «РИА Новости» сообщил, что дочь Горбачева сейчас находится в Москве, а на прощание с ним также приедут его внучки.
РБК11:03

Белый дом заявил о намерении властей США объявить о выделении новых военных поставок Киеву

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новых военных поставок Украине.
RT на русском11:01

«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай

Ожидается, что благодаря новому газопроводу объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.
РБК08:24

Daily Express расценила учения «Восток-2022» как ответ Москвы и Пекина Западу

Журналист британской газеты Daily Express увидел в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая, которую автор в том числе счел ответом Москвы на западную поддержку Украины и Тайваня.
РИА Новости11:01

Психолог ВСУ заявил, что уже сбился со счета погибших в ходе СВО товарищей

Военный психолог ВСУ Алексей Скиртач пожаловался на то, что текущие боевые действия против ВС РФ сильно отличаются от так называемой АТО и ООС, которые проводили ВСУ в Донбассе с 2014 года.
Военное дело08:24

В школах России запретили использование телефонов на уроках

С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено использование мобильных телефонов.
RT на русском09:54

Вышел трейлер хоррора «Винни-пух: кровь и мед»

Появился первый трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мед". Ролик вышел на YouTube. Дата выхода пока не сообщалась.
Газета.Ru10:57