Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новых военных поставок Украине.
Ожидается, что благодаря новому газопроводу объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.
Журналист британской газеты Daily Express увидел в предстоящих учениях "Восток-2022" демонстрацию тесного военного сотрудничества России и Китая, которую автор в том числе счел ответом Москвы на западную поддержку Украины и Тайваня.