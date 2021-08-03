Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условия для визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что он публично откажется от своих "националистических замашек" на российскую территорию, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.