Примечательно, что незадолго до инцидента о потере контроля над рулевым управлением и отключении двигателей сообщили сразу четыре нефтяных танкера в Оманском заливе — Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что он публично откажется от своих "националистических замашек" на российскую территорию, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была сегодня, 4 августа, вылететь в Варшаву (Польша), пересела на рейс до Вены (Австрия), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в токийском аэропорту.