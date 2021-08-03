Будьте в Плюсе

Би-би-си: захваченный танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана

Лица, захватившие в Оманском заливе танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, приказали экипажу следовать в иранские территориальные воды.
ТАСС
На борт судна, которое направлялось из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, захвативших танкер.
РЕН ТВ
Примечательно, что незадолго до инцидента о потере контроля над рулевым управлением и отключении двигателей сообщили сразу четыре нефтяных танкера в Оманском заливе — Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.
Lenta.ru
В момент нападения судно, как уточняется, находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов предположительно захвачен танкер, шедший под флагом Панамы

Эхо Москвы01:04

Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана

РБК17:42

У берегов ОАЭ захватили танкер

Lenta.ru21:01

Иранский вопрос: что известно о захвате танкера в Оманском заливе

РЕН ТВ21:46

Би-би-си: захваченный танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана

ТАСС17:42

Lloyd’s List: захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направился в сторону Ирана

РИА Новости18:00

Захваченный в Оманском заливе танкер направляется в территориальные воды Ирана

Московский Комсомолец17:23
Интересное

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условия для визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что он публично откажется от своих "националистических замашек" на российскую территорию, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
РИА Новости00:49

В Забайкалье сошли с рельсов 10 вагонов после столкновения двух грузовых поездов

На перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).
ТАСС20:58

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была сегодня, 4 августа, вылететь в Варшаву (Польша), пересела на рейс до Вены (Австрия), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в токийском аэропорту.
Чемпионат22:46

Литва намерена возвращать россиян, задержанных на границе с Белоруссией

Среди нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву со стороны границы с Белоруссией, есть граждане России, сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
Коммерсантъвчера в 16:10