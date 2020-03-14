Экфофф подвела последняя стрельба: три промаха на "стойке" лишили ее главного трофея. Гонку же выиграла француженка Жюлия Симон, призерами стали швейцарка Силина Гаспарин и итальянка Лиза Витоцци. Наши девушки выступили неудачно, в основном из-за стрельбы.

Биатлон. Симон выиграла гонку преследования, а Вирер – Кубок мира

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