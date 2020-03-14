Коронавирус
Вести.RuБиатлон. Симон выиграла гонку преследования, а Вирер – Кубок мира
Экфофф подвела последняя стрельба: три промаха на "стойке" лишили ее главного трофея. Гонку же выиграла француженка Жюлия Симон, призерами стали швейцарка Силина Гаспарин и итальянка Лиза Витоцци. Наши девушки выступили неудачно, в основном из-за стрельбы.
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Происшествия
Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Общество
В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин
Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.
Футбол
Мостовой раскритиковал поведение наставника «Спартака» Тедеско
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско, передает RusFootball.
Здоровье
В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
Кино
«КиноПоиск» начинает выпускать собственные фильмы и сериалы
Шоу-бизнес
Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене
Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Музыка
Little Big представила клип на песню для Евровидения
Ранее Little Big представит Россию на "Евровидении 2020"
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Футбол
ПСЖ назвал «Барселоне» стоимость Неймара
«Пари Сен-Жермен» назвал «Барселоне» сумму, за которую продаст форварда Неймара.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Футбол
Парфенов назвал поражение от «Зенита» общекомандным безумием
По мнению Парфенова, у «Урала» случилось какое-то общекомандное безумие.
Единоборства
Украинский боец Крылов победил бразильца Уокера на UFC Fight Night 170
Украинский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 одержал победу над бразильским бойцом Джонни Уокером.
Хоккей
Все хоккейные матчи на территории Казахстана приостановлены с 15 марта
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение приостановить проведение матчей любого уровня на территории страны с 15 марта из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте КФХ.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Футбол
«Ливерпуль» станет чемпионом, если сезон АПЛ не возобновится
Исходя из ситуации с эпидемией коронавируса, АПЛ полагает, что чемпионат страны вряд ли возобновится до конца мая.
Наука
Нобелевские лауреаты: сэр Дерек Бартон
Как при помощи логарифмической линейки получить высшую химическую награду, при чем тут кресло и лодка и что ответил британский химик на известие о возведение в рыцарское достоинство, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
Политика
В США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В пятницу, 13 марта, стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Фигурное катание
Загитова должна была предстать в образе Эсмеральды на чемпионате мира
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала представить новое показательное выступление на чемпионате мира в Монреале.
Общество
Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса
В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны.