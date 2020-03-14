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Вести.RuВести.RuБиатлон. Симон выиграла гонку преследования, а Вирер – Кубок мира

Экфофф подвела последняя стрельба: три промаха на "стойке" лишили ее главного трофея. Гонку же выиграла француженка Жюлия Симон, призерами стали швейцарка Силина Гаспарин и итальянка Лиза Витоцци. Наши девушки выступили неудачно, в основном из-за стрельбы.
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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19, малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования.
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