Политика
Российская газетаБиатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
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Шипулин опережает конкурентов на довыборах в Госдуму в Свердловской области
Парламентская газетавчера в 14:27
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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