Политика

Российская газетаРоссийская газетаБиатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
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