Политика

Российская газетаРоссийская газетаБиатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
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Антон Шипулин на довыборах в Госдуму набирает 41,6%

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В Свердловской области на довыборах в Госдуму обработано 99,77% протоколов

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«Готов доказывать профпригодность не словами, а делом»: свердловский биатлонист Шипулин – о победе в довыборах

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Шипулин опережает конкурентов на довыборах в Госдуму в Свердловской области

Парламентская газетавчера в 14:27
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В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
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Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
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Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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В Музее современного искусства и Музее Вадима Сидура открывается выставка Ильмиры Болотян "Нематериальный труд", состоящая из 10 работ.
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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
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В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
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В Словакии женщина «заминировала» дом президента

"Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", - говорится в сообщении на сайте.
РИА Новости вчера в 19:27
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Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России

Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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В день выборов возбудили 11 уголовных дел

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступило 3645 сообщений о нарушениях.
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На улицах Краснодара заметили Lada Priora с колесами диаметром 72 дюйма.
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В Польше призвали наладить отношения с Россией

Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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«Интер» представил третью форму на сезон

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Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

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Екатеринбург и Владивосток свяжет прямой авиарейс

REGNUM 04:22
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Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

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Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне

Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3.
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Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
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