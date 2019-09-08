На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

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