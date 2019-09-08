Политика

Российская газетаРоссийская газетаБиатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
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В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
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Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
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Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
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18 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв

По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.
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Игорь Шутенков побеждает на выборах мэра в Улан-Удэ

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Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
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Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
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Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

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7 вредных продуктов, которые нужно исключить из рациона

Диетологи говорят, что самым вредным продуктом сегодня является не сахар, как было принято считать ранее, а пищевые добавки.
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Тбилиси не признает выборы в Крыму — МИД Грузии

Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы.
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Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»

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В России будет инвентаризирована система здравоохранения

Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
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Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
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Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
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