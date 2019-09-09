В Свердловской области на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу подсчитаны протоколы 52,82% УИК. Биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») набирает 24 680 голосов или 40,42%, с большим отрывом опережая своих конкурентов. На втором месте Алексей Коровкин («Справедливая Россия»).

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

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