Биатлон
Газета.RuБиатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке на 7,5 километров одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты и 18 секунд.
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Общество
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В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны
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Армия и оружие
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
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Армия и оружие
В ДНР двое военных погибли от снайперского огня
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