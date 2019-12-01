Биатлон
Газета.RuБиатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке на 7,5 километров одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты и 18 секунд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол
Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Футбол
Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Зенитом».
Происшествия
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Происшествия
При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек
В результате стрельбы, которая произошла в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, на юго-востоке США, ранения получили 11 человек.
Футбол
«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым
Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Происшествия
Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму
Лидер Консервативной партии пообещал ввести более строгие наказания за насильственные и сексуальные преступления, а также терроризм.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Общество
Врач предупредила о вреде красной икры
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
Футбол
«Зенит» и «Спартак» объявили составы
Стали известны стартовые составы Зенита и Спартака на матч чемпионата России.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Кино
Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Космос
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Космос