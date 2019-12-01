Биатлон

Газета.RuГазета.RuБиатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке на 7,5 километров одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты и 18 секунд.
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