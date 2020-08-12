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Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в республике. Спортсменка отметила, что любой конфликт можно решить мирным путем.В источнике
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Sport24.ru

«Любой конфликт можно решить мирным путем». Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии

Sport24.ruвчера в 14:57
Чемпионат

«Дарья, вы нас так легко предали». Домрачеву раскритиковали за пост о протестах

Чемпионатвчера в 03:58
Sport.ru

Домрачева обратилась к протестующим в Белоруссии: «Ситуации на улицах не могут не беспокоить»

Sport.ruвчера в 09:30
RT на русском

Домрачева призвала стороны конфликта в Белоруссии к цивилизованному решению проблемы

RT на русскомвчера в 08:12
Взгляд.ру

Белорусскую биатлонистку Домрачеву раскритиковали за призыв к протестующим

Взгляд.рувчера в 07:26
Lenta.ru

Олимпийскую чемпионку Домрачеву осудили за слова о протестах в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 06:51
Metaratings

Домрачева призвала ОМОН остановить насилие в Белоруссии

Metaratingsвчера в 14:48
КП - Беларусь

«Остановите насилие»: Домрачева обратилась к руководству отрядов ОМОНа

КП - Беларусьвчера в 14:26

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новостивчера в 11:54
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IT-компании пригрозили Лукашенко уходом из Белоруссии

Сотрудники IT-компаний потребовали прекратить применять насилие в отношении мирных жителей, освободить политзаключенных и задержанных, а также провести новые прозрачные выборы президента Белоруссии.
Компаниявчера в 16:49
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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