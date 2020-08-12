Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в республике. Спортсменка отметила, что любой конфликт можно решить мирным путем.В источнике
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