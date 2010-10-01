Экономика
Интерфакс«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.Коммерсантъвчера в 13:07
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Форвард Александр Кокорин побывал в раздевалке петербургского «Зенита» после победы российской команды над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
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Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
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В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
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ИнфоСМИ вчера в 16:18
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Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
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Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
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Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
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Ведомости вчера в 17:10
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ вчера в 13:28
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Происшествия
Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов
В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
Коммерсантъ вчера в 20:14
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
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Народные новости вчера в 11:23
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
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Великобритания внесла поправки в санкции против России
Лондон внес изменения в «Закон об экспорте» (санкции против России и Крыма) ради миссии «ЭкзоМарс-2020» — проекта по изучению Красной планеты.
Известия 00:55
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия 01 октября в 16:56
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Ruposters.ru вчера в 07:59
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Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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REGNUM вчера в 14:12
Хоккей
Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
Газета.Ru 00:26
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В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
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СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
РБК вчера в 20:43
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Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ
Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде.
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Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым
URA.Ru вчера в 17:19
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
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Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости вчера в 10:57