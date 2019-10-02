Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.
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Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил
 российский туроператор.
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