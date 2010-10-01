с чего всё началось

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.

Гаджеты Новый смартфон от Microsoft Surface Duo получил два экрана Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке продемонстрировала новый смартфон Surface Duo, оснащенный двумя сенсорными дисплеями.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Единоборства Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которая произошла ранее 2 октября.

Армия и оружие СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.

Политика Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Финансы Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф утверждает, что с Кети Топурией не ссорился Сам же рэпер в одной из последних программ «Осторожно, Собчак!», немного приоткрыл завесу тайны над тем, каковы истинные отношения бывших возлюбленных сейчас.

Политика СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

Политика Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.

Политика Трамп возобновил помощь Украине из-за просьбы сенатора Американский президент Дональд Трамп заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Киеву после соответствующего звонка от сенатора Роба Портмана.

Шоу-бизнес Леди Гага удивила фанатов названием нового альбома Певица Леди Гага объявила название своего шестого альбома — решение звезды вызвало волну удивленных комментариев в социальных сетях.

Происшествия Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма.

Происшествия СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.

Недвижимость В Минвостокразвития определили механизм выдачи льготной ипотеки под 2% Механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке определен и направлен на внутриведомственное согласование Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), 2 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Экономика Обманутых дольщиков может стать вдвое больше Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

Политика Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией Посол США в Москве Джон Хантсман ответил на вопрос о невыдаче дипмиссией въездных виз для участников российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Шоу-бизнес Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского Народный артист Михаил Боярский, который нарушил дорожного правила движения в Санкт-Петербурге при парковке, торопился купить лекарства в аптеке и, предположительно, плохо себя чувствовал.