с чего всё началось

Российский туроператор «Библио-Глобус» отказался от сделки по продаже своего бизнеса компании Thomas Cook Group, ранее объявившей о своей ликвидации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Библио-Глобуса».

«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook

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