Экономика
РБК«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook
Российский туроператор «Библио-Глобус» отказался от сделки по продаже своего бизнеса компании Thomas Cook Group, ранее объявившей о своей ликвидации. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Библио-Глобуса».
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«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.Коммерсантъвчера в 13:07
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