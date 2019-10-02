с чего всё началось

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.

Происшествия Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.

Политика В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера» Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.

Общество Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.

Происшествия Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.

Политика Путин потребовал не допускать фокусы со снижением доплат медработникам «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.

Культура Ушел из жизни чешский певец Карел Готт Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Политика В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.

Хоккей «Вашингтон» отправил на драфт отказов конкурента Самсонова Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил на драфт отказов голкипера Феникса Копли, информирует официальный «твиттер» американской команды.

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

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Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершении встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован на 100 тыс. рублей.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

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Футбол «Зенит» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Бенфикой» Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».