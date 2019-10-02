Экономика
Ведомости«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор. Такое решение принято в связи с невозможностью исполнения обязательств британской стороной. Сообщение опубликовано от лица «Туроператор БГ».
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«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.Коммерсантъвчера в 13:07
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Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
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Российская газета 04:58
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
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Газета.Ru 04:29
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Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
Армия и оружие
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Газета.Ru 01:25
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На границе с Крымом задержали 54-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на территорию российского полуострова в обход пункта пропуска.
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РИА Новости вчера в 09:45
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
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В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома
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