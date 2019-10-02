с чего всё началось

Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор. Такое решение принято в связи с невозможностью исполнения обязательств британской стороной. Сообщение опубликовано от лица «Туроператор БГ».

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Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

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Происшествия Украинец в поисках лучшей жизни пытался незаконно пробраться в Крым На границе с Крымом задержали 54-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на территорию российского полуострова в обход пункта пропуска.

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