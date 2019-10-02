Экономика

ВедомостиВедомости«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook

Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор. Такое решение принято в связи с невозможностью исполнения обязательств британской стороной. Сообщение опубликовано от лица «Туроператор БГ».
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Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил
 российский туроператор.
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