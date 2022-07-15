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Библиотека в Грайвороне Белгородской области повреждена после сброса взрывного устройства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении здания библиотеки в городе Грайвороне после сброса самодельного взрывного устройства с квадрокоптера.
RT на русском
Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы, — написал
 губернатор.
News.ru
«Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — написал он.
РБК
Сейчас оцениваются масштабы ущерба и готовятся восстановительные работы.
Клопс

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