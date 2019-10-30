Политика
АиФ УралБидонько объяснил отношение «Единой России» к Краснотурьинску
Вице-губернатор Сергей Бидонько прокомментировал слова мэра Краснотурьинска Александра Устинова, что город из-за «неправильного» голосования на довыборах в Госдуму РФ лишился средств областного бюджета.
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Краснотурьинск, похоже, «наказали» за Шипулина: областное финансирование сократили на 300 млн рублей. ВИДЕО
По проценту голосов «за Шипулина» наш город стал четвертым с конца из 21 населенного пункта, где проходили довыборы в Госдуму. Из-за такого голосования, по словам мэра Устинова, город лишился инвестиций на 300 миллионов рублей.Вечерний Краснотурьинсквчера в 04:24
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Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Lenta.ruвчера в 16:51
Краснотурьинск, похоже, «наказали» за Шипулина: областное финансирование сократили на 300 млн рублей. ВИДЕО
Вечерний Краснотурьинсквчера в 04:24
«Я на них как единоросс обижен»: мэр Краснотурьинска объяснил заявление о мести за результат Шипулина на выборах
Европейско-Азиатские новостивчера в 07:07
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
Sports.ru вчера в 12:40
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 03:07
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Экономика
«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам
«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском вчера в 11:23
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс вчера в 06:41
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
РБК 02:54
Общество
Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями
"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Российская газета 01:05
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Российская газета 03:21
Теннис
Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP
Немецкий теннисист Александр Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP, который пройдёт с 11 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания), сообщает официальный сайт тура.
Чемпионат 01:04
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 03:51
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Происшествия
На Филиппинах в результате землетрясения погибли три человека
Землетрясение унесло жизни как минимум трех человек на Филиппинах, еще восемь были ранены.
REGNUM 03:08
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика
Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.
Газета.Ru 03:15