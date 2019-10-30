По проценту голосов «за Шипулина» наш город стал четвертым с конца из 21 населенного пункта, где проходили довыборы в Госдуму. Из-за такого голосования, по словам мэра Устинова, город лишился инвестиций на 300 миллионов рублей.

с чего всё началось

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