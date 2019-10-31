Футбол

ЧемпионатЧемпионатБийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября.
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