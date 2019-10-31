Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября.

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Происшествия Бастрыкин проконтролирует расследование убийства ребенка в Нарьян-Маре Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Политика Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Происшествия Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Единоборства Брок Леснар уничтожил Кейна Веласкеса в рестлинге Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес проиграл Броку Леснару на WWE Crown Jewell.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Авто Опубликовали первые фото новой Kia Optima В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.

Автоспорт «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.