Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «Открытие Арена». ЦСКА сыграет свой следующий матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России. Встреча состоится на «Газпром Арене» 2 ноября.

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

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