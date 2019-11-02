ЦСКА остался в численном меньшинстве по ходу матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом». Словенец Яка Бийол получил жёлтую карточку, которая оказалась для него второй.

Бийол был удалён с поля в матче с «Зенитом»

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