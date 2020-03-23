Коронавирус

MetaratingsMetaratingsБийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
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Яка Бийол: «В Словении обстановка чуть более напряжённая, чем здесь»

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Яка Бийол: В Словении обстановка более напряженная, чем в России

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Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

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Полузащитник ЦСКА высказался о ситуации с коронавирусом

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Авто

Как изменились цены на автомобили в России в марте

Большая часть модельного ряда японского премиум-бренда прибавила в цене от 53 до 184 тысяч рублей, в то время как седан ES200 и паркетник UX200 подешевели на 216-391 тысячу рублей.
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Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России, академик Геннадий Онищенко называл причиной драматического развития событий в Италии неудовлетворительное в целом состояние системы здравоохранения в этой стране.
ToDay News Ufa вчера в 01:37
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
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Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
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Общество

В Кузбассе первый пациент с коронавирусом выздоровел

Два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрированные в Кемеровской области, находились в областной инфекционной больнице.
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Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370

В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
9111.ru 22 марта в 09:24
Единоборства

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей

РБК 01:21
Общество

Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 00:59
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Известия вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Авто

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета вчера в 15:27
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News вчера в 04:20
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс вчера в 13:22
Происшествия

В Красноярске пациент напал на фельдшера скорой помощи

Пациент в Красноярске напал на фельдшера бригады скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Красноярского края.
РИА Новости 00:55
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Здоровье

Врачи рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом в Новосибирске

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
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Гаджеты

ОС EMUI 10 на базе Android 10 уже получили 100 млн пользователей

Компания Huawei объявила о том, что её глобальное обновление для оболочки EMUI 10 уже скачало 100 миллионов пользователей по всему миру.
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Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru вчера в 18:50
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Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
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Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
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Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
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Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда вчера в 17:35
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В Приморье усиливают меры профилактики коронавируса

В Приморье не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но власти края усиливают меры профилактики.
Общественное телевидение Приморья вчера в 03:39
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