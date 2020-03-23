Коронавирус
MetaratingsБийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
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Авто
Как изменились цены на автомобили в России в марте
Большая часть модельного ряда японского премиум-бренда прибавила в цене от 53 до 184 тысяч рублей, в то время как седан ES200 и паркетник UX200 подешевели на 216-391 тысячу рублей.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России, академик Геннадий Онищенко называл причиной драматического развития событий в Италии неудовлетворительное в целом состояние системы здравоохранения в этой стране.
Игры
Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Общество
В Кузбассе первый пациент с коронавирусом выздоровел
Два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрированные в Кемеровской области, находились в областной инфекционной больнице.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370
В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
Общество
Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Происшествия
В Красноярске пациент напал на фельдшера скорой помощи
Пациент в Красноярске напал на фельдшера бригады скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Красноярского края.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом в Новосибирске
В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Гаджеты
ОС EMUI 10 на базе Android 10 уже получили 100 млн пользователей
Компания Huawei объявила о том, что её глобальное обновление для оболочки EMUI 10 уже скачало 100 миллионов пользователей по всему миру.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Здоровье
В Приморье усиливают меры профилактики коронавируса
В Приморье не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но власти края усиливают меры профилактики.