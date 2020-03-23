Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.

Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

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