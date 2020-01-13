Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости». «Вымпелком» (бренд «Билайн») анонсировал рост тарифов с 16 января. В «МегаФоне» пояснили, что решили пересмотреть тарифы «с учетом роста потребления услуг абонентами».
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с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
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Почему дорожает сотовая связь

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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБКвчера в 21:19

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

РИА Новостивчера в 21:11
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