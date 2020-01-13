Общество

Газета.RuГазета.RuВ России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости". Так, для пользователей "Мегафона" стоимость вырастет с 13 января, "Вымпелкома" — с 16 января.
Читать в источнике
Комментировать1485
с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Tele2 скорректировал стоимость около 15% архивных тарифных планов

ПРАЙМ11:24

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Известиявчера в 22:02

«Оператору поддерживать весь этот пестрый зоопарк невыгодно». Аналитик — о повышении стоимости тарифов

Телеканал 360°07:30

Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи

РБК05:04

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

RT на русском03:47

Вот и поговорили

Российская газета10:50

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

РИА Новостивчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика

Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским

РИА Новости 09:19
Политика

Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Российская газета вчера в 23:41
Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Известия 09:11
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Футбол

«Зенит» прибыл в Катар на первый тренировочный сбор

Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Катар, где проведут первые зимние сборы.
Sportbox.RU 10:49
Культура

Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»

Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Телепрограмма 01:31
Политика

Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране

Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
РИА Новости 07:50
Здоровье

На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1

Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Ugpressa.ru 05:03
Технологии

В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта

Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Край справедливости 06:23
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Общество

В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

РИА Новости 07:26
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Политика

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
News.ru 09:06
Политика

Зеленский назначил жену в совет, которым руководила супруга Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве.
РЕН ТВ 10:56
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Кино

У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
NewInform 09:14
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости 11 января в 19:06
Общество

Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения

Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Интерфакс 09:08
Гаджеты

Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+

Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Профиль 03:23
Происшествия

Суд арестовал директора школы за покушение на жену депутата Мосгордумы

РИА Новости 10:53
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
REGNUM 07:14
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 05:28
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Футбол

Жозе Моуринью: я не идиот и знаю, в чем проблемы Эриксена

Напомним, что итальянские средства массовой информации сообщают, что переход Кристиана Эриксена в миланский "Интер" - решенное дело.
ODDS.ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное