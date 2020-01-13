Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.

с чего всё началось

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости". Так, для пользователей "Мегафона" стоимость вырастет с 13 января, "Вымпелкома" — с 16 января.

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

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