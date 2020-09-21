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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Один из источников, по словам "РБК", заявил, что стоимость сделки оценили в 9 миллиардов рублей, другой же утверждает, что это цена лишь российского бизнеса. Отметим, холдтинг VEON владеет компанией "ВымпелКОМ", более известной на территории РФ как бренд "Билайн".В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00
TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Центральная Служба Новостей04:18

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Известия06:42
1K

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,2K

Peugeot будет выпускать в России фургон Partner нового поколения

На калужском предприятии «ПСМА Рус» наладили выпуск фургона Peugeot Partner второго поколения, которые появятся у дилеров марки только до конца 2020 года, поэтому комплектации, цены и модификации локализованного Peugeot Partner будут объявлены позже.
SpeedMe07:56

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
1,5K

Минздрав объяснил, кому из россиян сначала дадут вакцину от COVID-19

По словам медика, которые приводятся на сайте стопкоронавирус.рф, ученые пока не накопили опыта эффективности прививки против коронавирусной инфекции, однако если учитывать знания о других вакцинах и инфекциях, то вакцинация, конечно же, необходима.
АБН09:41