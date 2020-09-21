РБК 4

Один из источников, по словам "РБК", заявил, что стоимость сделки оценили в 9 миллиардов рублей, другой же утверждает, что это цена лишь российского бизнеса. Отметим, холдтинг VEON владеет компанией "ВымпелКОМ", более известной на территории РФ как бренд "Билайн".