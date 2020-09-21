Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»
Один из источников, по словам "РБК", заявил, что стоимость сделки оценили в 9 миллиардов рублей, другой же утверждает, что это цена лишь российского бизнеса. Отметим, холдтинг VEON владеет компанией "ВымпелКОМ", более известной на территории РФ как бренд "Билайн".В источнике
С чего всё началось
Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
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