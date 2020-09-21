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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Один из источников, по словам "РБК", заявил, что стоимость сделки оценили в 9 миллиардов рублей, другой же утверждает, что это цена лишь российского бизнеса. Отметим, холдтинг VEON владеет компанией "ВымпелКОМ", более известной на территории РФ как бренд "Билайн".В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
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TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Центральная Служба Новостей04:18
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00

В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ
Профиль17:08
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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