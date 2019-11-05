Общество
URA.Ru«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России
Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов в России. Подобное решение в компании называют вполне рядовых и не считает его свидетельством кризиса.
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с чего всё началось
Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.Коммерсантъвчера в 17:29
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Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Discover24 02:44
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим
Поклонники обвинили её в неадекватном поведении. Накануне в Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим.
ProKazan.ru вчера в 07:41
Политика
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.
РИА Новости 05:33
Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Здоровье
Диетолог рассказала о смертельной опасности некоторых орехов
Многие специалисты по питанию рекомендуют включать в свой рацион орехи.
Pressa40 вчера в 05:13
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые «умные» часы
Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.
РБК 06:35
Культура
В Унече открылся виртуальный концертный зал
БрянскToday 02:17
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Политика
Суд ЕС подтвердил нарушение Польшей норм права в ходе судебной реформы
Европейский суд юстиции подтвердил, что Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы, говорится в приговоре суда.
РЕН ТВ 04:13
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости вчера в 17:13
Здоровье
Минздрав изменил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Мой Брянск 02 ноября в 07:16
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Политика
Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:32
Кино
Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству
Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Политика
США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180
Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Наука
Редкая мутация спасла колумбийку от наследственной болезни Альцгеймера
Например, мутация Е280А в гене PSEN1 (пресенилин) связана с семейной болезнью Альцгеймера.
N+1 вчера в 11:00
Общество
Названы регионы РФ с самым доступным дизельным топливом
Эксперты составили рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом в России.
SpeedMe вчера в 22:48
Экономика
Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс 06:24
Армия и оружие
США признали отставание от России в сфере РЭБ
В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая.
Российская газета 05:57
Технологии
В России создали беспилотный «КАМАЗ»
Тягач готов к работе Компания "ВИСТ Групп" совместно с Назарбаев Университетом и ПАО "КАМАЗ" завершили международный проект по созданию роботизированного беспилотного тягача на базе Kamaz 5490 Neo.
SM News 04:27
Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Lenta.ru 06:50