Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.

с чего всё началось

Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов в России. Подобное решение в компании называют вполне рядовых и не считает его свидетельством кризиса.

«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

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