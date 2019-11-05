Общество

URA.RuURA.Ru«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов в России. Подобное решение в компании называют вполне рядовых и не считает его свидетельством кризиса.
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с чего всё началось

«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
Коммерсантъвчера в 17:29

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«Вымпелком» освобождает помещения

Коммерсантъвчера в 17:29

«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

URA.Ruвчера в 20:38

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«Билайн» закрывает салоны

News.ruвчера в 21:07

«Вымпелком» планирует еще закрыть некоторые низкорентабельные салоны

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Экономика сегодня01:48

В России массово закрываются салоны «Биланйн»

Live2403:12
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Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
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Названы гонорары российских звезд за корпоративы

В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
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Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим

Поклонники обвинили её в неадекватном поведении. Накануне в Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим.
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Политика

Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока" в этом году, сообщил во вторник в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.
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Политика

Для смартфонов вводят обязательный российский софт

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Здоровье

Диетолог рассказала о смертельной опасности некоторых орехов

Многие специалисты по питанию рекомендуют включать в свой рацион орехи.
Pressa40 вчера в 05:13
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Общество

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия 06:37
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые «умные» часы

Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.
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Культура

В Унече открылся виртуальный концертный зал

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Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
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Политика

Суд ЕС подтвердил нарушение Польшей норм права в ходе судебной реформы

Европейский суд юстиции подтвердил, что Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы, говорится в приговоре суда.
РЕН ТВ 04:13
Политика

Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Политика

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости вчера в 17:13
Здоровье

Минздрав изменил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
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Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Политика

Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:32
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
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Политика

США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180

Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
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Наука

Редкая мутация спасла колумбийку от наследственной болезни Альцгеймера

Например, мутация Е280А в гене PSEN1 (пресенилин) связана с семейной болезнью Альцгеймера.
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Общество

Названы регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

Эксперты составили рейтинг регионов с самым доступным дизельным топливом в России.
SpeedMe вчера в 22:48
Экономика

Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
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Армия и оружие

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В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая.
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Технологии

В России создали беспилотный «КАМАЗ»

Тягач готов к работе Компания "ВИСТ Групп" совместно с Назарбаев Университетом и ПАО "КАМАЗ" завершили международный проект по созданию роботизированного беспилотного тягача на базе Kamaz 5490 Neo.
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Общество

Температура в Москве побила полуторавековой рекорд

«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Lenta.ru 06:50
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