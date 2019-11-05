Общество

URA.RuURA.Ru«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов в России. Подобное решение в компании называют вполне рядовых и не считает его свидетельством кризиса.
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с чего всё началось

«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
Коммерсантъвчера в 17:29

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«Вымпелком» освобождает помещения

Коммерсантъвчера в 17:29

«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России

URA.Ruвчера в 20:38

«Вымпелком» продолжит закрывать низкорентабельные салоны

РИА Новости01:27

«Билайн» закрывает салоны

News.ruвчера в 21:07

«Вымпелком» планирует еще закрыть некоторые низкорентабельные салоны

ПРАЙМ01:28

«Вымпелком» избавляется от нерентабельных торговых точек

Экономика сегодня01:48

Более 150 салонов закрыл «Билайн»

Соловей.Инфо02:05
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Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Спорт

В возрасте 43 лет скончался олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Актуальные Новости 02:17
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Экономика

Stellar уничтожил токены XLM на $4 млрд. Цена альткоина выросла на 16%

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) уничтожила 55 млрд токенов XLM.
РБК 02:14
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Армия и оружие

Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.
Известия вчера в 17:25
Общество

Подготовлена пошаговая инструкция для переезда по реновации в Москве

Информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жилье по программе реновации, появился на портале мэра столицы во вторник, 5 ноября.
Известия 02:04
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Здоровье

Проведение шествия ограничит продажу алкоголя в Липецке

Согласно статье Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.
Most.tv 01:51
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03 ноября в 03:53
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Игры

Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет в 16:00 по московскому времени

Rockstar Games объявила время выхода Red Dead Redemption 2 на ПК. Релиз игры состоится 5 ноября в 16:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 00:26
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru вчера в 05:26
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru вчера в 06:45
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
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