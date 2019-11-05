Общество
URA.Ru«Билайн» массово закрывает свои салоны по всей России
Оператор сотовой связи «Билайн» за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 своих салонов в России. Подобное решение в компании называют вполне рядовых и не считает его свидетельством кризиса.
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с чего всё началось
Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.Коммерсантъвчера в 17:29
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Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
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Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Согласно статье Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения мероприятий.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
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