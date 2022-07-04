Будьте в Плюсе

«Билайн» объяснил повышение цен пересмотром архивных тарифов

«Вымпелком» (бренд «Билайн») с 6 июля поднимает стоимость некоторых тарифов, следует из сообщений, поступивших абонентам оператора.
Коммерсантъ
Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля.
URA.Ru
В самой компании отмечают, что стоимость услуг пересматривают регулярно, об изменениях пользователям сообщают заранее, а само повышение цены не выходит за рамки текущей инфляции.
ГлобалМСК.ру
Изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг находится в пределах текущей инфляции, сообщил РБК представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).
РБК

Подробнее о событии

У «Билайна» подорожали архивные тарифы
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