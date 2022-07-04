Украинская армия за две недели, при освобождении Луганской Народной Республики союзными войсками, потеряла почти пять с половиной тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.
На вопрос журналистов об отправке Федотова в армию господин Песков ответил, что администрация президента не занимается проведением призыва на срочную службу и подчеркнул, что когда речь идет о воинской обязанности, то нет места для эмоциональных комментариев.
Генеральный «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил, что его компания планирует выпустить собственную операционную систему, предназначенную для компьютеров и смартфонов.