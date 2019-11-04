Экономика
РБК«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов
Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц.
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Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
Здоровье
Раскрыт секрет долголетия женщин
Ранее японские геронтологи назвали характерный признак будущего долголетия.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Футбол
Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Политика
Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США
Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Экономика
Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.
Политика
В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
Единоборства
Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Здоровье
Минздрав Кемеровской области объяснил сокращение числа врачей
Число врачей в Кемеровской области в 2018 году сократилось на 2,4%, среднего медицинского персонала – на 1,8%, основными причинами сокращения медперсонала являются выход на пенсию, уход из отрасли и переезд в другой регион, заявили RNS в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Появление известной рок-певицы сопровождалось громкими овациями. Земфира призналась, что нервничает и волнуется после долгого перерыва.
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.