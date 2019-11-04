Экономика

РБКРБК«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц.
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«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

РБК01:00

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

Ведомости01:38

Компания Билайн объяснила снижение выручки «бюджетной моделью потребления» своих абонентов

Эхо Москвы03:32

Компания «Вымпелком» снова теряет выручку

ГЛАС.RU03:18

«Билайн» теряет мобильных абонентов

3DNews05:36
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Политика

Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего

Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
REGNUM 02 ноября в 06:56
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Политика

Кабмин Украины уволил главу космического агентства

"Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:11
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика

Советника Джонсона заподозрили в связях с Россией

Поводом для проверки послужила информация о том, что советник Джонсона работал в России в 90-х годах.
Lenta.ru 03:28
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК вчера в 19:42
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия

Посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания в Петербурге

Возгорание произошло в ресторане "Чеддер" в доме на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, посетители эвакуированы, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
ТАСС 05:55
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Кино

Тарантино назвал лучший фильм года

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
Телеканал 360° вчера в 02:47
Происшествия

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия 06:18
Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина, и похитили девять членов экипажа.
RT на русском вчера в 16:43
Футбол

Семак рассказал, что хотел назвать дочь Барселоной

"В шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира", — написал он в Instagram Семак добавил, что за дочерью действительно закрепилось второе имя, ее зовут Варвара-Барселона.
РЕН ТВ 04:14
Шоу-бизнес

Леонид Барац развелся со второй женой

«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Кино

Вышел второй тизер сериала «Новый Папа»

Телеканал HBO показал второй тизер сериала «Новый Папа» с Джудом Лоу, который стал продолжением сериала «Молодой Папа».
iReactor 03:16
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Экономика

Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты

Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Общество

Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
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