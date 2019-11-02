Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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