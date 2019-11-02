Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
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Наука
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"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Российскому футболу предрекли реформы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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