Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
Аргументы и Фактывчера в 09:47
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами
Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Политика
Отец Зеленского: Если мой сын начнет воровать, его дед восстанет из мертвых и даст ему чертей — Daily Storm
Профессор (завкафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ имени Вадима Гетьмана) Александр Зеленский в интервью интернет-изданию «Страна.ua» рассказал, что на его сына оказывают давление со всех сторон, хотя «еще и года не прошло, как Вова у власти».
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Twitch и «Матч ТВ» удалили пиратский контент после претензий Rambler
Роскомнадзор сообщил, что стриминговый сервис Twitch, принадлежащий компании Amazon, а также телеканал "Матч ТВ" сами удалили пиратский контент, блокировки которого добивается Rambler.
Футбол
Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид
Завоевав шестой в истории Кубок чемпионов в Мадриде в прошлом сезоне, «Ливерпуль» будет вынужден вернуться на арену своего триумфа для тяжелой встречи с «Атлетико» Диего Симеоне, тогда как наградой «Реала» за второе место в группе станет противостояние с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Зеленский продолжил реформу Порошенко по децентрализации Украины
Увеличить суверенитет некоторых субъектов страны, под контролем федеральной власти, предложил президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря, сообщает украинский телеканал 112.
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Единоборства
Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалёва
Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, сообщает Bad Left Hook.
Общество
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Футбол
Данни рассказал, почему решил не возвращаться в Россию
Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни отметил, что не был готов вернуться в другую российскую команду кроме «Зенита».
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать акции Сбербанка
Контрольный пакет акций Сбербанка могут передать от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Хоккей
Илья Ковальчук покидает «Лос-Анджелес»
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Футбол
Лещенко, Степашин и Гершкович вошли в консультативный совет «Динамо»
Совет обсудил итоги выступления «Динамо» в первой части чемпионата России-2019/20, развитие футбольной академии «Динамо» имени Яшина, взаимодействие со спонсорами и партнерами клуба, основные направления работы с болельщиками и привлечение новых зрителей на домашние матчи.
Происшествия
В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей
Лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице
Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.