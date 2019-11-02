Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось

Операторы связи повышают абонентскую плату

Операторы связи повышают абонентскую плату «Вымпелком» с 16 января 2020 года повысит цены на ряде архивных тарифов на 17–18%.
Коммерсантъвчера в 17:30

Подробнее о событии

Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

ПРАЙМ02:10

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Происшествия

В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
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Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
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Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Общество

В России появятся электронные трудовые книжки

В России со следующего года введут электронные трудовые книжки, при этом возможность использовать этот документ в бумажном формате не отменится.
Парламентская газета вчера в 07:58
Политика

Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию

Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

RT на русском 03:58
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 09:35
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.
Известия 04:25
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

РИА Новости 04:03
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Общество

Британские молодожены развелись во время свадьбы

Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе. Это случилось из-за нетрезвого брата жениха.
Русская Планета 00:08
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 14 декабря в 06:03
Происшествия

Участкового избила жена в Кировской области

Газета.Ru 04:34
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Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Происшествия

В Кирове автомобиль рухнул с моста

Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
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Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида

В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
КомиОнлайн вчера в 05:47
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Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви

Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Слово и Дело 01:35
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