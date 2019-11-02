По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17 – 18%.

с чего всё началось

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Экономика Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Технологии Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

Фигурное катание Ягудин поддержал тренера Тарасову Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову.

Политика Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».