Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось

Операторы связи повышают абонентскую плату

По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17 – 18%.
Коммерсантъвчера в 17:30

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Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

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Rambler News Serviceвчера в 11:48

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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