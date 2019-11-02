Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17 – 18%.Коммерсантъвчера в 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
Аргументы и Фактывчера в 09:47
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Политика
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Украины Владимира Зеленского.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
Ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк собралась замуж.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Происшествия
В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
В Астраханской области у военного самолёта Ту-22 отказал двигатель
Никто не пострадал, сообщили в министерстве обороны.
Футбол
Лев Лещенко вошел в Консультативный совет ФК «Динамо»
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Фигурное катание
Ягудин поддержал тренера Тарасову
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего тренера — Татьяну Тарасову.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Технологии
В Системе быстрых платежей появится бесконтактный способ оплаты
В Систему быстрых платежей (СБП) планируется ввести технологию бесконтактной оплаты смартфоном.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона
Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.