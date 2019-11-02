Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось
Операторы связи повышают абонентскую плату «Вымпелком» с 16 января 2020 года повысит цены на ряде архивных тарифов на 17–18%.Коммерсантъвчера в 17:30
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
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Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
Кино
«Самый запутанный фильм саги»: первые отзывы на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В «Восходе» происходит куча всего, что упаковано в один фильм, картина не тратит зря время. Это словно два фильма «Звёздных войн» в одном.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Происшествия
СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Музыка
Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого» концерта Носкова
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Хоккей
Фазель назвал политическим решение WADA в отношении России
Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынести санкции в отношении российского спорта.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Экономика
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Технологии
«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов
Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Наука
Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи
Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены
Технологии
В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
Здоровье
В Свердловской области открылся первый Центр онкологической помощи
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".