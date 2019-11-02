Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось

Операторы связи повышают абонентскую плату

Операторы связи повышают абонентскую плату «Вымпелком» с 16 января 2020 года повысит цены на ряде архивных тарифов на 17–18%.
Коммерсантъвчера в 17:30

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Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

ПРАЙМ02:10

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Операторы связи повышают абонентскую плату

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«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета вчера в 23:20
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru вчера в 05:39
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
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Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
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СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
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Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Музыка

Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого» концерта Носкова

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Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Хоккей

Фазель назвал политическим решение WADA в отношении России

Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынести санкции в отношении российского спорта.
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Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
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Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Salt Mag 15 декабря в 07:32
Экономика

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
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Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
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«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 03:43
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СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

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Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены

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В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
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В Свердловской области открылся первый Центр онкологической помощи

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Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 02:50
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