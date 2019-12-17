Экономика
РБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось
Подорожание позволит избавиться от низкомаржинальных абонентов, но может привести к перераспределению долей на рынке, предупреждают эксперты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года.Коммерсантъвчера в 17:30
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Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг
Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Общество
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Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
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В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
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Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Экономика
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Армия и оружие
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Общество
Названы сроки госиспытаний боевых машин на платформе «Бумеранг»
В России госиспытания бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом следующего года.
Армия и оружие
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Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
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Гаджеты
Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре
Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.
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Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
Общество
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Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
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В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
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Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».