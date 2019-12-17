Экономика

РБКРБК«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. О каких тарифных планах идет речь и как изменятся условия обслуживания абонентов, в нем не поясняется.
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с чего всё началось

Операторы связи повышают абонентскую плату

Подорожание позволит избавиться от низкомаржинальных абонентов, но может привести к перераспределению долей на рынке, предупреждают эксперты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года.
Коммерсантъвчера в 17:30

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«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

News.ruвчера в 13:30

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Общество

Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на риэлторское агентство «Мандарин», доля украинцев при «иностранных» продажах квартир в Сочи составляет 29%.
Gazeta.SPb 00:41
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В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
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Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Экономика

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Названы сроки госиспытаний боевых машин на платформе «Бумеранг»

В России госиспытания бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом следующего года.
REGNUM 01:34
Армия и оружие

Изготовили первую опытную партию новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Политика Сегодня 01:27
Культура

Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось

30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
SM News вчера в 20:41
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Гаджеты

Samsung выпустит смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

Например, по данным Launch Studio, Samsung Galaxy Note10 Lite станет первым смартфоном производителя, который получит поддержку стандарта беспроводной коммуникации Bluetooth 5.1.
Planet Today 01:16
Гаджеты

Утечка: скоро выйдет шестиядерный процессор Intel на новой архитектуре

Предполагается, что этот чип построен по 10-нанометровому техпроцессу и относится к семейству Ice Lake или Tiger Lake.
Игромания.ру вчера в 08:17
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Футбол

Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.
Чемпионат 01:00
Футбол

Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»

Нева Спорт вчера в 06:48
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
News.ru вчера в 11:03
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье

Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Байкал24 15 декабря в 11:44
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
РБК вчера в 01:53
Общество

Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде, говорится в заявлении генерального секретаря.
РИА Новости 15 декабря в 09:07
Армия и оружие

Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео

Avia.pro вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
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